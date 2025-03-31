Стармер обсудил с Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обсуждение отправки «миротворцев» на Украину странами, собравшимися в «коалиции желающих». По мнению Пушкова, нет смысла воспринимать 30 стран, которые недавно встретились в Париже, как настоящую «коалицию желающих» отправить войска на Украину.