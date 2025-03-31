Стармер обсудил с Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поделился информацией о встрече «коалиции желающих» по Украине, которая прошла на прошлой неделе в Париже.
В сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте канцелярии Стармера, говорится, что премьер-министр проинформировал Трампа о продуктивных обсуждениях, состоявшихся на этой встрече.
Кроме того, в ходе разговора Стармер и Трамп обсудили переговоры между командами Великобритании и США, касающиеся экономической сделки.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обсуждение отправки «миротворцев» на Украину странами, собравшимися в «коалиции желающих». По мнению Пушкова, нет смысла воспринимать 30 стран, которые недавно встретились в Париже, как настоящую «коалицию желающих» отправить войска на Украину.