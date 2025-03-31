Общий счёт с долгом: В Раде раскрыли, как США будут компенсировать затраты на Украину

«Украина инвестирует деньги в некий общий фонд, с которым Украина со Штатами будут инвестировать в Украину. Только в этом общем фонде на балансе на сегодня минус 184 млрд $. Представьте, что мы открываем общий счёт, у нас на балансе — 184 млрд $, а по нашему с вами договору — вы будете обязаны довести эту сумму до нуля», — пишет Дубинский.