Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки

«Если он (Зеленский — Прим. ред.) это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы», — сказал Трамп.
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным минералам.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.