NYT: Трамп за 50 дней на посту упоминал Байдена 316 раз

За первые 50 дней работы на посту президента США Дональд Трамп упомянул имя своего предшественника Джо Байдена не менее 316 раз, причем почти всегда в негативном контексте. Такой вывод следует из анализа, проведенного The New York Times.
По данным издания, Трамп в среднем говорил о Байдене 6,32 раза в день, что сделало его имя одним из самых часто используемых терминов. Более того, он упоминал Байдена даже чаще, чем слово «Америка».
Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл предположил, что таким образом Трамп пытается заранее подготовить общественность к возможным экономическим трудностям, которые могут возникнуть из-за его торговой политики. В свою очередь, политконсультант Келлиэнн Конвей считает, что Трамп активно напоминает о Байдене, подчеркивая его низкую популярность и сложное наследие.
При этом сам Байден, находясь на посту президента, старался избегать прямых упоминаний Трампа, предпочитая называть его «бывшим парнем».
Ранее экс-президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома появился на публике.