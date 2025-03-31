Ульянов: Западу следовало серьезней отнестись к речи Путина в Мюнхене

Западная аудитория не была готова воспринять призыв президента России Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы страны, озвученный на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, и теперь это становится очевидным, заявил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.