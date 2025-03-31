Западная аудитория не была готова воспринять призыв президента России Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы страны, озвученный на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, и теперь это становится очевидным, заявил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что в апреле 2007 года Путин направил Западу мощный сигнал о необходимости учитывать интересы России, раскритиковав внешнюю политику США и концепцию однополярного мироустройства, но аудитория не смогла воспринять этот откровенный посыл.
«Теперь вы видите результат», — отметил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что интересы России нельзя игнорировать. Меркель также выразила мнение, что для президента РФ большое значение имеют США, а не ФРГ или ЕС.