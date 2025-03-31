Макгрегор: после окончания конфликта Зеленский захочет сбежать из Украины

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что после завершения конфликта на Украине президент Владимир Зеленский попытается покинуть страну любыми доступными способами.
Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
Макгрегор отметил, что Зеленский продолжает вести себя уверенно, полагаясь на военную поддержку Соединенных Штатов. Однако, если американский лидер Дональд Трамп примет решение прекратить поставки вооружения, президенту Украины, по его словам, придется спасаться бегством.
По мнению эксперта, в случае окончания конфликта Зеленский и его окружение займутся вывозом денежных средств и будут искать возможности для срочного отъезда. Он также охарактеризовал ближайшее окружение украинского лидера как коррумпированное, добавив, что единственной надеждой Зеленского остается поддержка тех, кто изначально помог ему прийти к власти.
Ранее сообщалось, что выборы президента Украины могут провести текущим летом после того, как отменят военное положение в стране.