По мнению эксперта, в случае окончания конфликта Зеленский и его окружение займутся вывозом денежных средств и будут искать возможности для срочного отъезда. Он также охарактеризовал ближайшее окружение украинского лидера как коррумпированное, добавив, что единственной надеждой Зеленского остается поддержка тех, кто изначально помог ему прийти к власти.