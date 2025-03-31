Россия жестко ответила на планы европейских брендов вернуться в страну

Западный бизнес планировал вернуться и раньше. Это должно было произойти, как только Россию обложили санкциями. Многие бизнесмены надеялись и выражали уверенность, что Москва сдастся в первые месяцы спецоперации. Европа наложила на Россию многочисленное количество санкций. Однако Москва нашла решение: теперь отечественные производители успешно заменяют европейские бренды, ушедшие из РФ.