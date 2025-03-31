Россия жестко ответила на планы европейских брендов вернуться в страну

Предприниматели из Европы ждут возвращения на российский рынок. Западные компании неоднократно заявляли о желании запуститься снова. Они рассчитывают на прощение Москвы. С таким комментарием выступил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов, передает ТАСС.
Западный бизнес планировал вернуться и раньше. Это должно было произойти, как только Россию обложили санкциями. Многие бизнесмены надеялись и выражали уверенность, что Москва сдастся в первые месяцы спецоперации. Европа наложила на Россию многочисленное количество санкций. Однако Москва нашла решение: теперь отечественные производители успешно заменяют европейские бренды, ушедшие из РФ.
«На Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы спецоперации не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях», — отметил Кирилл Логвинов.
Кроме того, европейцы и сейчас считают, что могут быстро начать деятельность в России, как было прежде. Якобы Москва «всё забудет и простит». Такие случаи уже были. Однако сегодняшняя ситуация совсем иная.
«Наши соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги», — подчеркнул Кирилл Логвинов.
Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России добавил, что РФ никого не выгоняла с рынка. Организации сами приняли решение уйти по каким-либо соображениям. Многие испугались санкций. Кто-то побоялся негативного, осуждающего отношения со стороны других европейских предпринимателей.
«Но разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц?» — риторически вопросил Кирилл Логвинов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что многие мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ. В стране есть масса возможностей для развития бизнеса.
Например, работу в России хочет возобновить Victoria’s Secret. Компания ушла в 2022 году. Сейчас она подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.