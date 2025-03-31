Венгрия потребовала снять санкции с Усманова, Фридмана и Мазепина

Всего Будапешт инициировал снятие ограничение с девяти человек. Со слов Сийярто, это лица, «которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в [санкционном] списке, с юридической точки зрения». Венгрия добилась исключения из-под санкций трех человек, включая российского министра спорта Михаила Дегтярева, добавил он.