В России рассказали о последствиях игнорирования Западом Мюнхенской речи Путина

Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в мемуарах признавалась, что что её возмущала «самоуверенность» российского лидера. Однако в выступлении Путина были моменты, которые Меркель не считала «совершенно абсурдными».