В России рассказали о последствиях игнорирования Западом Мюнхенской речи Путина

Постпред отметил, что тогда Путин призвал западные страны больше не пренебрегать интересами Москвы, однако этот призыв остался без должного внимания. По словам Ульянова, результат стал очевиден уже сейчас.
«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — подчеркнул дипломат.
Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в мемуарах признавалась, что что её возмущала «самоуверенность» российского лидера. Однако в выступлении Путина были моменты, которые Меркель не считала «совершенно абсурдными».