Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России

«Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», — сказал он журналистам пула Белого дома.
Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос, находится ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей «низшей точке».
При этом он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и Владимиром Зеленским и заявил о наличии «психологического дедлайна» для начала режима прекращения огня.
В воскресенье NBC News сообщил со ссылкой на Трампа, что тот готов ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. Хозяин Белого дома также пригрозил возможными последствиями импортерам нефти из России при таком развитии событий, включая запрет на ведение бизнеса в США.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.