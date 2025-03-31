В Совбезе рассказали о попытках украинских спецслужб вербовать детей

С началом СВО заметно участились попытки информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских спецслужб на россиян с целью вербовки, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки, отметил Гребенкин.
«Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества», — сказал он.
В фокусе внимания зарубежных спецслужб, прежде всего украинских, находятся несовершеннолетние, их активно пытаются втянуть в совершении терактов и диверсий.
«Для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов, применяются специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей», — добавил Гребенкин.
Он пояснил, что в 2024 году чаще всего совершались поджоги административных зданий и военкоматов, повреждалось оборудование железнодорожной и иной критической инфраструктуры.
«В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние», — отметил собеседник агентства.