«На низшей точке»: Трамп опроверг заявления о наступлении худшей стадии в отношениях с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп разозлился после последней речи президента России Владимира Путина. Хозяин Белого дома недоволен предложением Кремля отдать руководство Украиной в руки ООН. Однако президент США не считает, что теперь отношения с Владимиром Путиным сильно ухудшились. Они не находятся «на низшей точке», сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что не желает вводить вторичные пошлины против России. Однако 30 марта президент США пригрозил повышенными тарифами.
«Я не думаю, что Владимир Путин откажется от своих слов. Вы говорите о президенте России. Я не думаю, что он откажется от своих слов. Я знаю его очень давно», — заключил Дональд Трамп.
Американский лидер, помимо прочего, заявил о желании вновь связаться с президентом РФ. Дональд Трамп планирует провести новый телефонный разговор с российским коллегой в ближайшее время.