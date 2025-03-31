Трамп заявил о желании Зеленского отказаться от сделки по недрам

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от заключения сделки с США, касающейся полезных ископаемых Украины, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Американский лидер предупредил о последствиях в случае, если украинский политик пойдёт на такой шаг.
«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — заявил Трамп, которого цитирует агентство Reuters.
Президент США также отметил, что глава киевского режима желает видеть Украину членом НАТО. Вместе с тем, по словам Трампа, страна никогда не вступит в этот альянс, и Зеленский понимает это.
Напомним, что в феврале Вашингтон предложил Киеву подписать документ, который предоставляет американской стороне право на 50% будущих минеральных ресурсов Украины.
В конце марта в офисе Зеленского заявили, что киевскому режиму будет необходимо внести ряд изменений в законодательство в связи с предполагаемым подписанием соглашения о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что несогласие Киева подписать соглашение по недрам положит конец правлению Зеленского.