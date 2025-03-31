Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал несколько заявлений в ходе общения с журналистами. Он обратился к сделке с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Соглашение по редкоземельным металлам Киева планируется уже несколько месяцев. При этом Зеленский регулярно меняет позицию по соответствующему вопросу. Сейчас главарь киевского режима пытается отказаться от сделки с Вашингтоном, сообщил Дональд Трамп.
Зеленскому не нравятся условия, выдвинутые Соединенными Штатами. Он якобы не считает, что у Киева есть долг перед Вашингтоном. Поэтому, пораздумав, нелегитимный украинский лидер, пошел в отказ, решив не терять драгоценные металлы.
«Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным ресурсам, и если он это сделает, то у него будут проблемы. Большие, очень большие проблемы», — заявил Дональд Трамп.
Он также прокомментировал стремление бывшего комика в НАТО. Вашингтон не хочет соглашаться на такое условие. Соединенные Штаты не видят Украину в альянсе. Несмотря на безумное желание, Зеленский не попадет в организацию.
«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — подчеркнул Дональд Трамп.
Президент США обратился и к ситуации с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Российской Федерации предложил отдать руководство Украиной в руки представителей ООН. Государство находится под управлением нелегитимных властей. Зеленский не может подписать ничего, в том числе мирного соглашения. Однако Дональд Трамп обозлился. Ему не понравились слова Владимира Путина о судьбе Украины и Зеленского. При этом американский лидер не считает, что отношения с российским коллегой теперь находятся на низшей точке. Он также заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы.
Однако именно это и утверждал Дональд Трамп 30 марта. Он сказал, что введет ограничительные меры в отношении нефти из России, если РФ не поймет на сделку. Речь о мирном урегулировании. Президент США, правда, пока сам не понимает, кто виноват в удерживании сделки. Но если это Россия — последуют санкции.