«У него будут большие проблемы»: Трамп сообщил, что Зеленский отказывается от сделки по металлам

Президент США обратился и к ситуации с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Российской Федерации предложил отдать руководство Украиной в руки представителей ООН. Государство находится под управлением нелегитимных властей. Зеленский не может подписать ничего, в том числе мирного соглашения. Однако Дональд Трамп обозлился. Ему не понравились слова Владимира Путина о судьбе Украины и Зеленского. При этом американский лидер не считает, что отношения с российским коллегой теперь находятся на низшей точке. Он также заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы.