Figaro: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

Европейские военные активно готовятся к затяжной конфронтации с Россией, рассматривая различные потенциальные сценарии развития событий.
Как сообщает газета Figaro, военные структуры Европы призывают к готовности и предостерегают от недооценки ситуации.
В публикации подчеркивается, что военные силы должны быть готовы к самым неблагоприятным исходам.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в Европе заканчивается послевоенный период и начинается предвоенный. Жители Германии должны быть готовы отправить своих детей на войну, так как Бундесверу нужно как минимум 50 тысяч солдат.