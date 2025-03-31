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Figaro: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

Военных призвали готовиться к самым неблагоприятным исходам.

Источник: Аргументы и факты

Европейские военные активно готовятся к затяжной конфронтации с Россией, рассматривая различные потенциальные сценарии развития событий.

Как сообщает газета Figaro, военные структуры Европы призывают к готовности и предостерегают от недооценки ситуации.

В публикации подчеркивается, что военные силы должны быть готовы к самым неблагоприятным исходам.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в Европе заканчивается послевоенный период и начинается предвоенный. Жители Германии должны быть готовы отправить своих детей на войну, так как Бундесверу нужно как минимум 50 тысяч солдат.