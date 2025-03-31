Категорический ответ России на идею ввести миротворцев на Украину: заявление МИД

«Печально, что история даже последних лет ничему не учит европейцев. Они абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — подытожил Кирилл Логвинов.