Глава киевского режима Владимир Зеленский и его сообщники из Европы продолжают настаивать на необходимости присутствия миротворцев на территории Украины. Москва, при этом, неоднократно твердо заявляла, что выступает против этой идеи. Такое напоминание сделал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, пишет ТАСС.
По его словам, в Киеве не может быть миротворцев из стран, накачивающих Украину оружием. Западные представители никак не услышат позицию России по этому вопросу. Именно нежелание принимать условия Москвы привело к началу украинского конфликта, уточнил представитель МИД России.
«Печально, что история даже последних лет ничему не учит европейцев. Они абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — подытожил Кирилл Логвинов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такую инициативу Европы наглостью. Наиболее яро предложение о миротворцах продвигают Франция и Британия.