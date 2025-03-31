Трамп заявил о психологическом дедлайне для соглашения между Москвой и Киевом

Республиканец подчеркнул, критика в адрес Зеленского со стороны Путина не должна влиять на решение о соглашении, так как урегулирование конфликта в его интересах. По его словам, российский лидер не склонен отказываться от своих обязательств.
«Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — подчеркнул республиканец.
Кроме того, Трамп сообщил, что существует своего рода «психологический дедлайн» для достижения соглашения, отметив, что если процесс переговоров затянется, это вызовет у него беспокойство.
Ранее бывший замглавы МИД Украины заявил, что украинские и американские переговорщики всухую проиграли переговоры в Саудовской Аравии. Бывший дипломат считает, что Киеву не удалось добиться хороших для себя условий.