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Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России

Глава Белого дома отметил, что ограничения приведут к «не очень хорошим» последствиям.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России.

«Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если их ввести, это будет не очень хорошо для них», — сказал американский лидер.

Отвечая на ещё один вопрос прессы, Трамп отметил, что его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не находятся на «низшей точке». Глава Белого дома также выразил надежду на то, что между Москвой и Киевом будет заключено соглашение.

Напомним, ранее Трамп заявил, что если США не добьются соглашения о прекращении огня на Украине, то он может ввести новые пошлины на российскую нефть. Американский лидер уточнил, что размер таких сборов может составить от 25% до 50%.