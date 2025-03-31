«Есть психологический дедлайн»: Трамп не назвал срок для России по прекращению огня

Президент России Владимир Путин не пытается оттянуть сделку по прекращению огня. Он нацелен на заключение соглашения. С таким предположением выступил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Хозяин Белого дома не решился обозначить крайний срок для получения согласия от Москвы на сделку по прекращению огня на Украине. Он уверен, что Владимир Путин желает урегулировать украинский конфликт.
«Есть психологический дедлайн. Если я решу, что Россия оттягивает время, то я не буду этому рад», — заключил Дональд Трамп.
Президент США добавил, что его отношения с Владимиром Путиным не стали намного хуже после его заявлений о передаче Украины в управление ООН. Они не находятся «на низшей точке». Дональд Трамп также заявил, что не хочет вводить дополнительные тарифы для России.