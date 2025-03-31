Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Вместе с тем, он пояснил, что сейчас не считает, что Россия затягивает, и уверен в намерении Москвы заключить сделку. Республиканец не согласился с утверждением, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». Он сказал: «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили».