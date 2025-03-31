Губернатор рушит консенсус с ЕР на родине Зюганова

Произошедший конфликт повлиял на политический консенсус в регионе, отметил в беседе с агентством профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Орловская область и Орел — это гармоничное сочетание интересов разных групп и центров влияния, и нарушение этого баланса приводит к нагнетанию напряженности. В данном случае это не содействует политической стабильности в регионе. Любой пересмотр должен быть общепринятым решением. Очевидно, некоторые городские политические акторы попытались это сделать по-тихому, но в данном случае это было невозможно. Вмешались областные центры влияния», — отметил эксперт.