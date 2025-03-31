Губернатор рушит консенсус с ЕР на родине Зюганова

Губернатор Андрей Клычков (справа) доказывает партийному шефу свою эффективность.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков нашел способ, как доказать свою партийную эффективность Геннадию Зюганову. Он добился перенарезки округов в Горсовет, которую ранее блокировали единороссы, опасаясь провала на выборах. Так глава региона намерен удвоить количество депутатов от КПРФ в органе, что нарушит консенсус политэлит. По информации источников URA.RU, провернуть интригу помогают некоторые представители партии власти.
Согласие нарушено.
В течение последних 11 лет Орловская область находится под управлением губернаторов от КПРФ. На территории региона, в селе Мымрино, родился лидер партии Геннадий Зюганов. За долгие годы в области сформировался консенсус, согласно которому губернаторы-коммунисты почти не враждуют с «Единой Россией». Сегодня партия власти имеет большинство как в заксобрании (27 из 50), так и в Горсовете Орла (18 из 38).
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Перед выборами в Горсовет-2025 областные власти пошли на шаг, который пошатнул некогда устойчивую систему в регионе. Они попытались изменить территориальную нарезку одномандатных округов в Горсвет Орла, что вызвало сопротивление у местных политэлит. 18 марта местный избирком вынес на голосование депутатов новую схему округов. Депутаты ее заблокировали.
Против изменений проголосовали представители «Справедливой России», большинство единороссов воздержалось. Депутаты объясняли свое решение тем, что для повторного избрания им придется работать уже не с теми избирателями, которые их хорошо знают, а вести кампании фактически в новых округах. Это усложнит их попадание в думу.
«Я десять лет работаю на округе. Очень много сделал по требованию людей. Много осталось, что не сделано: обещал, но, к сожалению, не смогу, по всей видимости. Это подрыв авторитета депутата перед выборами — по-другому не могу назвать», — говорил депутат Игорь Коновалов (ЕР), чей округ № 23 из Советского района частично «переполз» в Железнодорожный.
Депутаты заблокировали перенарезку округов в ОрлеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
«Как так можно: два УИКа “унесли”. Тысячи избирателей благоустроенного сектора. Что вы не взяли частный сектор у меня? И забрали бы: я бы перекрестился и сказал “спасибо”. Воздержусь голосовать по этой нарезке», — сказал Сергей Себякин (ЕР) из округа № 6.
Фракция КПРФ из четырех человек проголосовала «за» в полном составе. Однако решение не было принято.
Произошедший конфликт повлиял на политический консенсус в регионе, отметил в беседе с агентством профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Орловская область и Орел — это гармоничное сочетание интересов разных групп и центров влияния, и нарушение этого баланса приводит к нагнетанию напряженности. В данном случае это не содействует политической стабильности в регионе. Любой пересмотр должен быть общепринятым решением. Очевидно, некоторые городские политические акторы попытались это сделать по-тихому, но в данном случае это было невозможно. Вмешались областные центры влияния», — отметил эксперт.
Изменения продавили.
Областные власти не прекратили лоббировать новую нарезку. Чтобы принять изменения, необходимо было заручиться поддержкой «Единой России». По информации инсайдера агентства, близкого к правительству региона, в этом Андрею Клычкову мог помочь сенатор от региона, единоросс Вадим Соколов.
Губернатор мог заручиться поддержкой высокопоставленного единороссаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Соколову даже выделили кабинет в областной администрации. Он помогает главе региона заниматься этими вопросами. Продавить новую нарезку могли через него», — говорит собеседник агентства на условиях анонимности.
Профессор Дмитрий Нечаев полагает, что в процесс мог включиться и спикер заксобрания Леонид Музалевский. В регионе он считается первым лицом «Единой России».
«Вмешались и губернатор Клычков, и спикер областного совета депутатов Музалевский, олицетворяющий партию власти в регионе. Разобрались с товарищами, которые хотели сделать политический “оживляж”» — полагает Нечаев.
Благодаря лоббистским усилиям сегодня, 28 марта, на заседании Горсовета депутаты приняли новую схему избирательных округов. «Против» консолидированно проголосовала фракция «Справедливой России». Партию в регионе контролируют влиятельные бизнесмены — братья Рыбаковы. URA.RU писало об их конфликтах с губернатором Андреем Клычковым.
Коммунистов прибавится.
Лидер фракции эсеров в облсовете Руслан Перелыгин сказал URA.RU, что изменения сыграют на руку КПРФ, но ударят по ЕР. «Главными выгодоприобретателями здесь будут коммунисты. Новые округа делали специально под них. И ущерб в первую очередь понесет “Единая Россия”. Их округа подверглись изменениям больше всего», — сообщил Перелыгин.
По словам Перелыгина, из-за перенарезки больше всего «пострадал» Северный район. В округах этого района избраны пять депутатов от «Единой России» и один — от СРЗП.
«Я думаю, что нам эта перенарезка даст только больше возможностей. Мы просто не хотели предавать своих избирателей, ради которых работали, которым помогали. Но единороссы приняли другое решение», — комментирует законодатель.
Депутатов от КПРФ в Горсовете Орла может стать вдвое больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU.
Инсайдер агентства, близкий к администрации Орловской области, сообщил, что Клычков преследует цель обеспечить КПРФ восемь мест в Горсовете на выборах-2025, что вдвое больше, чем сейчас. Это необходимо ему для будущих карьерных перспектив по линии партии.
«Он хочет доказать Зюганову свою пользу, продемонстрировать, что может обеспечить результат даже в условиях доминирования “Единой России”. Вероятно, выполнив партийные задачи в Орловской области, он сможет рассчитывать на хороший пост в Госдуме», — говорит источник URA.RU.
Агентство связалось с руководителем фракции КПРФ в Горсовете Орла Сергеем Шваловым. По его словам, компартия не получает бонусов от этих изменений. «Подозревать что это осуществлено в пользу нашей парти ил фракции, нет никаких оснований. Два округа, где представлены депутаты от КПРФ, также подвергнутся значительным изменениям», — сказал он.
Как утверждает Швалов, КПРФ поддержала изменения, чтобы отрегулировать численность избирателей в округах. «Есть определенные нормативы, согласно которым численность одного округа не должна отличаться от численности другого более, чем на 10%. Если есть необходимость это отрегулировать, мы поддержим. Изменения должны осуществляться не в пользу того или иного кандидата или депутата, а в пользу наших жителей», — прокомментировал народный избранник.