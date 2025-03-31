ООН не может получить российские взносы из-за санкций: «Деньги зависли на открытых в Газпромбанке счетах»

Европейские представители ввели санкции в отношении Газпромбанка в конце 2024 года. До этого момента Россия могла перечислить средства в регулярный бюджет ООН. Все необходимые взносы оплачены, уточнил Кирилл Логвинов. Теперь Москва не может перевести деньги на счет организации из-за ограничений. Для ООН это станет большой проблемой.