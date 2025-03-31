ООН не может получить российские взносы из-за санкций: «Деньги зависли на открытых в Газпромбанке счетах»

Европа обложила Россию санкциями. Под ограничения попал и Газпромбанк. Однако не Россия, а Европа будет страдать из-за своих же санкционных мер. Деньги из Москвы не могут попасть в ООН, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, пишет ТАСС.
Европейские представители ввели санкции в отношении Газпромбанка в конце 2024 года. До этого момента Россия могла перечислить средства в регулярный бюджет ООН. Все необходимые взносы оплачены, уточнил Кирилл Логвинов. Теперь Москва не может перевести деньги на счет организации из-за ограничений. Для ООН это станет большой проблемой.
«Уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН и организации ее системы фактически заблокирована. Иными словами, деньги зависли на счетах, которые были открыты Секретариатом ООН в Газпромбанке», — пояснил Кирилл Логвинов.
Он также обратился к желанию западных предпринимателей вернуться на российский рынок. Кирилл Логвинов напомнил, что их никто и не выгонял. Они сами ушли, испугавшись санкций. Теперь компании рассчитывают на быстрое прощение от Москвы.