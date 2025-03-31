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Трамп рассчитывает, что Путин и Зеленский заключат соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в намерении Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Во время общения с журналистами пула Белого дома он подчеркнул, что некоторые вещи, которые Путин сказал за последние пару дней, связаны с Зеленским. «Когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия, предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что уверен в намерении Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — сказал Трамп.

Говоря о крайнем сроке, когда Путин должен согласиться на режим прекращения огня, президент США заявил о «психологическом дедлайне». «Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — подчеркнул Трамп.

Он также заявлял о намерении Зеленского отказаться от заключения сделки с США о полезных ископаемых Украины.

Ранее лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил Трампу договариваться с Россией о прекращении огня на Украине с 20 апреля.