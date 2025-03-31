Трамп рассчитывает, что Путин и Зеленский заключат соглашение

Во время общения с журналистами пула Белого дома он подчеркнул, что некоторые вещи, которые Путин сказал за последние пару дней, связаны с Зеленским. «Когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия, предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет», — сказал Трамп.