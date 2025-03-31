Британский эксперт объяснил, к чему приводит игнорирование предупреждений Путина

Ранее во Франции прошёл саммит «коалиции желающих» по Украине. На заседании выступили против снятия санкций с России. Франция, ФРГ и Великобритания считают, что снимать ограничения ещё рано. Позднее в немецком издании заявили, что Зеленский по итогам саммита не может полагаться на поддержку со стороны европейских стран.