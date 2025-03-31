В МИД РФ раскрыли, от каких стран точно не примут миротворцев

«Они (европейцы — прим. URA.RU) абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — заявил Логвинов для ТАСС. Он отметил, что история последних лет ничему не научила Европу.