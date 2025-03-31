В МИД РФ раскрыли, от каких стран точно не примут миротворцев

В МИД РФ рассказали о позиции страны в вопросе размещения миротворцев на Украине.
Россия категорически против размещения миротворческих сил на Украине со стороны тех стран, которые поставляют вооружение Киеву. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
«Они (европейцы — прим. URA.RU) абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — заявил Логвинов для ТАСС. Он отметил, что история последних лет ничему не научила Европу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что несколько европейских стран отправят в Киев своих миротворцев. Военные силы будут размещены в определенных стратегических точках Украины. По словам французского лидера, европейских бойцы будут действовать как инструмент сдерживания после заключения мирного соглашения.