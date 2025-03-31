Названо возможное место проведения встречи по зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке могут пройти в Анкаре.
Встреча по черноморской инициативе может пройти в Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.
«Вы знаете, в ходе телефонных переговоров на прошлой неделе лидеры двух стран (Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — ред.) затронули и черноморскую инициативу. На определенном этапе, при согласии сторон, переговоры могут пройти и в Турции, такая готовность у Анкары имеется», — приводит агентство комментарий источника.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о реализации черноморской инициативы, предусматривающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, запрет на использование коммерческих судов в военных целях. Одним из условий для заключения сделки является снятие санкций с Россельхозбанка.
Черноморская зерновая инициатива, также известная как зерновая сделка, была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она содействовала продвижению продуктов питания и удобрений из России на мировые рынки, а также безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Россия отказалась от продления инициативы 17 июля 2023 года, так как в отношении страны не выполнялся ряд обязательств.