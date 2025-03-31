Названо возможное место проведения встречи по зерновой сделке

Черноморская зерновая инициатива, также известная как зерновая сделка, была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Она содействовала продвижению продуктов питания и удобрений из России на мировые рынки, а также безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Россия отказалась от продления инициативы 17 июля 2023 года, так как в отношении страны не выполнялся ряд обязательств.