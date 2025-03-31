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Трамп: Зеленский понимает, что вступления Украины в НАТО не случится

При этом Владимир Зеленский по-прежнему стремится к вступлению Украины в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится к вступлению Украины в НАТО, однако осознает, что этого никогда не произойдет.

Соответствующее заявление прозвучало в беседе с журналистами, а видеозапись опубликована на странице пресс-службы Белого дома в социальной сети Х*.

По словам Трампа, украинский президент хочет, чтобы страна стала частью альянса, но понимает, что такая перспектива для Киева недостижима.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается в контексте текущего мирного соглашения, однако в будущем такая возможность не исключена.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.