Многолетняя политика игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина о событиях на Украине оказалась не только опасной, но и контрпродуктивной. Такое мнение в статье для The Spectator высказал ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.
«Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной», — сказано в статье ветерана британской армии.
По словам Уотли, российский лидер ясно дал понять, что расширение Североатлантического альянса на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России. Однако такие предупреждения главы государства были услышаны политиками западных стран.
Экс-глава миссии ОБСЕ обратил внимание на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который утверждает, что российский лидер не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности, однако «отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров».
В статье отмечается неспособность Запада прислушаться к интересам России, что во многом мешает переговорному процессу.
«Для того, чтобы эффективно вести переговоры, необходимо прислушиваться, а не рефлекторно отвергать опасения противников. Только благодаря реализму можно проложить путь к прочному миру», — заключил он.
Ранее издание Telegraph также сообщило о критике планов Стармера по Украине. Отмечалось, что политик поспешил, планируя отправку британских войск на Украину.
Газета Daily Mail писала, что желание британского премьер-министра отправить военных на Украину приведет к войне с Россией. В статье заявляли, что такой ход Стармера приведет к применению ядерного оружия по Великобритании, последствия чего отбросят королевство на несколько веков назад.
Журнал Die Weltwoche отметил, что премьер Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон стали самыми опасными политиками в мире. Как сообщалось, они способны раздуть мировой пожар на Украине. Их поведение объяснялось «фантомной болью утраченной империи».
Сообщается, украинские власти пытаются усилить украинский конфликт. Нелегитимный лидер Владимир Зеленский не стремится к миру.