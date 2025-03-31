МИД: РФ против миротворцев на Украине от стран, накачивающих Киев оружием

Россия решительно отвергает идею введения миротворцев на Украину от стран, которые продолжают поставлять оружие Киеву. Об этом в интервью ТАСС заявил Кирилл Логвинов, директор департамента международных организаций МИД РФ.
Он выразил сожаление о том, что европейцы не извлекают уроков из недавней истории и остаются глухи к предупреждениям. Логвинов подчеркнул, что для Москвы абсолютно неприемлема сама идея размещения на Украине военных из тех стран, которые продолжают вооружать Киев.
Логвинов также отметил, что высокомерное нежелание западных стран учитывать позицию РФ стало одной из причин, приведших к конфликту на Украине.
Ранее глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков высмеял планы британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить миротворцев на Украину. Пушков отметил, что задача двух политиков — казаться, а не быть.