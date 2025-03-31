МИД: РФ против миротворцев на Украине от стран, накачивающих Киев оружием

Он выразил сожаление о том, что европейцы не извлекают уроков из недавней истории и остаются глухи к предупреждениям. Логвинов подчеркнул, что для Москвы абсолютно неприемлема сама идея размещения на Украине военных из тех стран, которые продолжают вооружать Киев.