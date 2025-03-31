Ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в статье для The Spectator выразил обеспокоенность тем, что многолетнее игнорирование предупреждений президента России Владимира Путина о ситуации на Украине привело к опасным последствиям.
«Многолетнее нежелание воспринимать всерьёз предупреждения Владимира Путина оказалось крайне контрпродуктивным», — отмечает Уотли.
По его словам, Путин ясно дал понять, что расширение НАТО на восток представляет собой экзистенциальную угрозу для России, но политики на Западе не прислушались к этому предупреждению.
«Когда министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявляет, что у Путина не должно быть права вето в вопросах безопасности, он отрицает фундаментальную основу мирных переговоров», — подчёркивает Уотли.
Автор считает, что нежелание Запада учитывать интересы России препятствует мирному урегулированию конфликта.
Ранее обозреватель American Thinker Уильям Салливан заявил, что расширение Североатлантического альянса на Восток являлось ошибочным шагом.