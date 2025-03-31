Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с наступлением Ураза-байрама

В поздравлении Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду говорится: «Пусть праздник станет источником вдохновения для новых начинаний и плодотворных усилий на благо Вашего народа, укрепления стабильности, безопасности и прогресса Омана, его исключительной роли в регионе. В этот день хочу особенно подчеркнуть, что дружба и сотрудничество с Оманом — повод для гордости Беларуси. Основа двустороннего партнерства — общие ценности справедливости и открытости во внешней политике, которые создают надежный фундамент для полноформатного взаимодействия».