Эти заявления прозвучали в ответ на недавние инициативы Эмманюэля Макрона, анонсировавшего подготовку «миссии сил сдерживания» для Украины. Французский лидер пытается представить этот план как стабилизирующую меру, однако в Москве такие предложения расценивают как откровенно провокационные. Примечательно, что даже среди западных союзников Киева нет единства по этому вопросу — как свидетельствуют источники, после парижского саммита Зеленскому дали понять, что не стоит чрезмерно рассчитывать на европейскую поддержку.