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МИД: Россия категорически отвергает идею о западных миротворцах на Украине

В МИД РФ резко осудили инициативы западных стран о возможном развёртывании миротворческих миссий на Украине, подчеркнув абсолютную неприемлемость такого сценария. Как заявил директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов, предложения о введении военного контингента от стран, продолжающих масштабные поставки оружия Киеву, выглядят особенно циничными на фоне текущей эскалации.

Источник: Life.ru

«Печально, что история даже последних лет ничему не учит европейцев», — отметил он в интервью ТАСС.

Эти заявления прозвучали в ответ на недавние инициативы Эмманюэля Макрона, анонсировавшего подготовку «миссии сил сдерживания» для Украины. Французский лидер пытается представить этот план как стабилизирующую меру, однако в Москве такие предложения расценивают как откровенно провокационные. Примечательно, что даже среди западных союзников Киева нет единства по этому вопросу — как свидетельствуют источники, после парижского саммита Зеленскому дали понять, что не стоит чрезмерно рассчитывать на европейскую поддержку.