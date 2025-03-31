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Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 31 марта совершит рабочий визит в город Худжанд.

говорится в сообщении

Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.

В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

По итогам мероприятия предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

говорится в сообщении

Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.