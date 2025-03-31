Алексей Текслер вручил государственные и областные награды южноуральцам

Губернатор Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 31 жителю региона. Среди награжденных — работники промышленных предприятий, медики, педагоги, общественные деятели и спортсмены.
— Каждый из вас своим трудом заслужил признание общества, проявил особую ответственность, высокий профессионализм, верность гражданскому долгу, — обратился к награждаемым глава региона. — Всех вас объединяет одно очень важное качество: вы патриоты нашей страны и патриоты Челябинской области. Среди награжденных сегодня немало сотрудников наших стратегических предприятий, которые выполняют свой долг перед родиной, особые чувства всегда испытываю при награждении многодетных семей.
Семья Сафоновых из Чебаркуля, воспитывающая четверых сыновей, была отмечена медалью ордена «Родительская слава». На церемонию они пришли всей семьей. Высокое звание «Почетный гражданин Челябинской области» присвоено Константину Чуманову — ветерану Приборостроительного завода в Трехгорном, Герою Труда.