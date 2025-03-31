Алексей Текслер вручил государственные и областные награды южноуральцам

— Каждый из вас своим трудом заслужил признание общества, проявил особую ответственность, высокий профессионализм, верность гражданскому долгу, — обратился к награждаемым глава региона. — Всех вас объединяет одно очень важное качество: вы патриоты нашей страны и патриоты Челябинской области. Среди награжденных сегодня немало сотрудников наших стратегических предприятий, которые выполняют свой долг перед родиной, особые чувства всегда испытываю при награждении многодетных семей.