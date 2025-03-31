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В МИД РФ заявили об активной работе по приглашению глав государств на 9 Мая

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что ведется работа по приглашению глав государств и правительств на мероприятия в честь Дня Победы.

Источник: Аргументы и факты

Россия активно работает над приглашениями глав государств и правительств на торжества по случаю Дня Победы в Москве, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о приглашении именно глав государств и правительств третьих стран, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на 9 Мая.

Также свое намерение приехать в Россию на День Победы подтвердил президент Сербии Александар Вучич. Отмечалось, что на 9 мая намечены его переговоры с Путиным.

О планах о своем участии в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, также сообщил президент Палестины Махмуд Аббас.