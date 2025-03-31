Александр Скрябин поручил изменить подход к благоустройству территорий

Одна из проблем, на которую обратил внимание глава — прибордюрная грязь. В Ростове есть много мест, где газон находится выше уровня бордюра. На первый взгляд кажется, что это ни на что не влияет, но на самом деле приводит к тому, что земля во время дождя попадает на дороги и тротуары, а дальше грязь разносится машинами по улицам. Отчасти это также влияет на чистоту городских улиц. Яркий пример — «разделительные острова безопасности» на ул. Портовой.