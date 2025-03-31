Александр Скрябин поручил изменить подход к благоустройству территорий

— Такие объезды позволяют мне лучше понять ситуацию и оперативно реагировать на ваши замечания и предложения, — подчеркнул Александр Скрябин.
Одна из проблем, на которую обратил внимание глава — прибордюрная грязь. В Ростове есть много мест, где газон находится выше уровня бордюра. На первый взгляд кажется, что это ни на что не влияет, но на самом деле приводит к тому, что земля во время дождя попадает на дороги и тротуары, а дальше грязь разносится машинами по улицам. Отчасти это также влияет на чистоту городских улиц. Яркий пример — «разделительные острова безопасности» на ул. Портовой.
Коммунальная техника убирает прибордюрную грязь, но при первых же осадках земля сползает на проезжую часть. Получается, борьба с ветряными мельницами.
— И очевидно, что здесь нужно менять подход, — отметил глава города. — В этой работе Железнодорожный район станет пилотным. В районе будут выбраны несколько мест, где снизим высоту грунта, чтобы улучшить ситуацию.
Александр Скрябин поручил заместителю главы Администрации города по ЖКХ Станиславу Марченко определить «красные зоны» в городе, где происходит подобная ситуация.
— Шаг за шагом мы поменяем подход к уборке и концепции благоустройства нашего города, — сказал глава города.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.