Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС выступили с предупреждением о подготовке к войне с Россией

В Европе призвали остановить подготовку к началу войны с Россией, потому что подобное является безумным шагом. Об этом сообщил профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес.

Источник: РИА "Новости"

«Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие», — заявил Лопес. Его слова передает издание Rebelion.

Ранее сообщалось, что европейские бойцы начали готовиться к конфликту с РФ, включая возможность прямых военных столкновений. Французское издание Le Figaro со ссылкой на анонимный источник писало, что бойцам активно внедряется понимание значительных рисков эскалации для Франции. Однако, несмотря на подобное развитие ситуации, вероятность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО оценивается как низкая, передает 360.ru.