В ЕС выступили с предупреждением о подготовке к войне с Россией

Ранее сообщалось, что европейские бойцы начали готовиться к конфликту с РФ, включая возможность прямых военных столкновений. Французское издание Le Figaro со ссылкой на анонимный источник писало, что бойцам активно внедряется понимание значительных рисков эскалации для Франции. Однако, несмотря на подобное развитие ситуации, вероятность полномасштабного конфликта между Россией и странами НАТО оценивается как низкая, передает 360.ru.