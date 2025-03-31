Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций с Усманова, Мазепина и Фридмана

Министр также отметил, что удалось добиться исключения из списка трёх человек, включая министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва. Дмитрий Мазепин не был исключён из списка, а его сын Никита Мазепин был исключён ранее на основании судебного решения, уточнил Сийярто.