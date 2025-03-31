Сийярто: Венгрия добивается снятия санкций с Усманова, Мазепина и Фридмана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна выступила за исключение из санкционного списка ЕС ряда российских бизнесменов. В частности, речь идёт об Алишере Усманове, Дмитрии Мазепине и Михаиле Фридмане, пишет РИА Новости.
«Мы инициировали исключение из списка девяти человек. Мы считаем, что эти люди не должны быть в списке с юридической точки зрения», — заявил Сийярто.
Министр также отметил, что удалось добиться исключения из списка трёх человек, включая министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва. Дмитрий Мазепин не был исключён из списка, а его сын Никита Мазепин был исключён ранее на основании судебного решения, уточнил Сийярто.
Ранее сообщалось, что швейцарские власти убрали из санкционных списков сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову.