Трамп высказался о возможности введения вторичных пошлин против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины в отношении России.
«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них», — заявил американский лидер журналистам пула Белого дома.
Кроме того, американский лидер отрицательно ответил на вопрос, находится ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей «находятся в нижней точке». При этом, как писал сайт KP.RU, он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и главой киевского режима Владимиром Зеленским, указав на «психологический дедлайн» для начала режима прекращения огня.
Накануне глава Белого дома заявил, что может ввести вторичные ограничительные меры в отношении нефти из России, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пошлины в 25% на нефтепродукты и другие товары из РФ начнут действовать в конце апреля при отсутствии прогресса в переговорах о прекращении боевых действий.