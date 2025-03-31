Трамп высказался о возможности введения вторичных пошлин против России

Кроме того, американский лидер отрицательно ответил на вопрос, находится ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей «находятся в нижней точке». При этом, как писал сайт KP.RU, он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и главой киевского режима Владимиром Зеленским, указав на «психологический дедлайн» для начала режима прекращения огня.