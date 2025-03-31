Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения

Также они договорились совместно разработать и организовать на территории Беларуси серийное производства двухмоторного 19-местного самолета. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». Согласно планам, в следующем году будет создан опытный образец белорусско-российского самолета.