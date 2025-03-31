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Беларусь обсуждает с Россией расширение программы в области авиастроения

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Минск обсуждает с Москвой расширение совместной программы в области авиастроения, сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Источник: Sputnik.by

В июле 2023-го на выставке «Иннопром», которая проходила в России, белорусская и российская стороны подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения.

Также они договорились совместно разработать и организовать на территории Беларуси серийное производства двухмоторного 19-местного самолета. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». Согласно планам, в следующем году будет создан опытный образец белорусско-российского самолета.

Ставим задачу, чтобы, например, в области авиастроения пойти дальше и ту программу, которая уже подписана, расширить до 2035 года.

сказал посол в эфире телеканала «Беларусь 1»

По его информации, предлагается разработать большую программу в области авиастроения. В частности, помимо 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах, который реализует проект по «Освею», предлагается задействовать еще и Минский завод гражданской авиации № 407.

Как отметил белорусский дипломат, это предприятие сейчас активно занимается модернизацией.

Рогожник добавил, что в эту программу также можно включить Оршанский авиаремонтный завод.

Мультибрендовые центры

По информации посла, два года назад белорусская сторона начала работу по созданию в крупных городах РФ мультибрендовых центров. В частности, утверждена дорожная карта по созданию центров на российской территории.

Глава белорусского посольства подчеркнул, что первым стал центр в Татарстане, второй создан в Новосибирске, а третий в июне появится в Кемерово.

Рогожник отметил, что Минск и Москва сейчас осуждают создание совместных предприятий с различными профильными холдингами в России. Уже сформирован пул проектов и будет задействовано более 10 предприятий.

Мы прорабатываем с Россией эту возможность, чтобы это сотрудничество укреплялось и двигалось вперед.

пояснил дипломат

При этом взаимодействие затронет не только машиностроение, но и другие сферы промышленности, добавил посол.