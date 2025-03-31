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Трамп заявил, что возле Белого дома срубят 200-летнюю магнолию

Дерево было посажено 7-м президентом США Эндрю Джексоном около 200 лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет срублена 200-летняя магнолия возле Белого дома.

«Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом… нужно его убрать», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, магнолию начнут убирать на следующей неделе, вместо нее появится «другое, очень красивое дерево».

«Историческая древесина будет сохранена сотрудниками Белого дома и может быть использована для других высоких и благородных целей», — подчеркнул президент США.

Отметим, что магнолия была посажена 7-м президентом США Эндрю Джексоном. По данным Hill, семена это дерева были привезены около 200 лет назад из дома Джексона в штате Теннесси.