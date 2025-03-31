В Совбезе сообщили о курсе на коренные изменения миграционной политики РФ

Напомним, 27 марта Дмитрий Медведев допустил, что лица, получившие паспорт РФ незаконным путем, могут быть лишены российского гражданства. Он отметил, что отвечать за махинации должны не только недобросовестные работники миграционных служб, но и сами иностранные граждане, прибегнувшие к их противозаконным услугам.