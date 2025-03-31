В Совбезе сообщили о курсе на коренные изменения миграционной политики РФ

Курс на коренные изменения в сфере миграционной политики взяли российские власти, что позволит в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма в стране, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.
«В этой работе задействованы все органы власти от федерального до местного уровня, а также институты гражданского общества», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что по указанию президента России Владимира Путина уже реализуется комплекс соответствующих мер, который был разработан аппаратом Совбеза. Координирующую роль в этом процессе сыграла профильная межведомственная комиссия под руководством зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева.
Гребенкин уточнил, что сейчас проводятся работы по повышению эффективности миграционного учета, определению процедуры установления личности приезжих по биометрическим данным и введения цифрового профиля иностранного гражданина.
Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза, осуществляются мероприятия по формированию эффективной системы организованного набора и привлечения иностранцев в рамках их трудоустройства.
Напомним, 27 марта Дмитрий Медведев допустил, что лица, получившие паспорт РФ незаконным путем, могут быть лишены российского гражданства. Он отметил, что отвечать за махинации должны не только недобросовестные работники миграционных служб, но и сами иностранные граждане, прибегнувшие к их противозаконным услугам.