Маск появился на публике в шляпе в виде сыра

Встреча состоялась в штате Висконсин. На кадрах видно, как Маск выбегает на сцену, придерживая руками падающий головной убор.
«Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?» — поинтересовался бизнесмен в начале мероприятия.
Позже он снял с себя головной убор и бросил его в толпу, предварительно оставив на нем свой автограф.
Американское политическое общество — это общественная организация, созданная Маском в июле 2024 года. Основным направлением деятельности America PAC является поиск граждан США, готовых стать сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.
28 марта глава департамента государственной эффективности США заявил о необходимости провести масштабную революцию в работе правительства. По его мнению, в противном случае корабль под названием «Америка» пойдет ко дну.