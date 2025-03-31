Над Россией за ночь сбили 66 украинских дронов. Военная операция, день 1132

В Гоголевке Курской области российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны России. За ночь силы ПВО сбили над тремя областями РФ 66 украинских беспилотников. Трамп вновь заявил о невозможности вступления Украины в НАТО и высказал предположение, что Зеленский может отказаться от ресурсной сделки с США. Москва и Вашингтон начали дискуссии о редкоземельных металлах и проектах в России, заявил глава РФПИ Дмитриев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.