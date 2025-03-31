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Над Россией за ночь сбили 66 украинских дронов. Военная операция, день 1132

В Гоголевке Курской области российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны России. За ночь силы ПВО сбили над тремя областями РФ 66 украинских беспилотников. Трамп вновь заявил о невозможности вступления Украины в НАТО и высказал предположение, что Зеленский может отказаться от ресурсной сделки с США. Москва и Вашингтон начали дискуссии о редкоземельных металлах и проектах в России, заявил глава РФПИ Дмитриев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:59 Боевая работа гаубицы «Мста-С». Видео предоставлено Минобороны РФ.

08:51 Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ожидается, что новая встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде может пройти в середине апреля, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

08:45 Президент Украины Владимир Зеленский собирается отказаться от ресурсной сделки с США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп сообщает агентство Reuters.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие проблемы», — отметил Трамп.

08:34 Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет агентство Reuters.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает», — отметил глава Белого дома.

08:23 По информации губернаторов регионов, над которыми ночью были сбиты БПЛА, пострадавших и разрушений от ночной атаки беспилотников нет.

08:12 В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над тремя регионами РФ уничтожены 66 украинских беспилотников. Над Брянской областью сбит 41 дрон, над Калужской — 24 дрона, над Курской — один дрон.

08:05 Российские бойцы ВДВ установили флаг на мемориальном комплексе в освобожденном селе Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1132-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.