Главные новости 31 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп установил «психологический дедлайн» для урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил журналистам. Американский лидер уточнил, что сейчас не считает, что Москва затягивает заключение договора с Киевом, но был разочарован высказыванием Путина об отсутствии доверия Зеленскому.