Главные новости 31 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 марта 2025 года.
Трамп заявил о «дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом
Президент США Дональд Трамп установил «психологический дедлайн» для урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил журналистам. Американский лидер уточнил, что сейчас не считает, что Москва затягивает заключение договора с Киевом, но был разочарован высказыванием Путина об отсутствии доверия Зеленскому.
Россия и США обсуждают сотрудничество по редкоземельным металлам
Москва и Вашингтон ведут дискуссии о совместной реализации проектов по разработке редкоземельных металлов на российской территории. Американские компании уже проявили интерес к предложениям. Совместная деятельность по добыче «редкоземов» может стартовать с разработки месторождений в Красноярском крае и Якутии.
В ЕС призвали поставить на паузу подготовку войны с Россией
Профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес считает, что европейским лидерам необходимо прекратить делать громкие заявления о подготовке к войне с Россией. По мнению ученого, такие действия являются безумием. Ранее в Евросоюзе заявили, что возможен прямой военный конфликт с Москвой.