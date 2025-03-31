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Главные новости 31 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 31 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 31 марта 2025 года.

Трамп заявил о «дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп установил «психологический дедлайн» для урегулирования украинского кризиса. Об этом он заявил журналистам. Американский лидер уточнил, что сейчас не считает, что Москва затягивает заключение договора с Киевом, но был разочарован высказыванием Путина об отсутствии доверия Зеленскому.

Россия и США обсуждают сотрудничество по редкоземельным металлам

Москва и Вашингтон ведут дискуссии о совместной реализации проектов по разработке редкоземельных металлов на российской территории. Американские компании уже проявили интерес к предложениям. Совместная деятельность по добыче «редкоземов» может стартовать с разработки месторождений в Красноярском крае и Якутии.

В ЕС призвали поставить на паузу подготовку войны с Россией

Профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес считает, что европейским лидерам необходимо прекратить делать громкие заявления о подготовке к войне с Россией. По мнению ученого, такие действия являются безумием. Ранее в Евросоюзе заявили, что возможен прямой военный конфликт с Москвой.

В МИД РФ объяснили, как пройдет возвращение брендов в Россию

Компании, которые ранее покинули Россию, не смогут легко вернуться. Подход к возвращению брендов будет индивидуальным, с учетом интересов российских производителей, которые выпускают западные аналоги. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши дома

В Мурманске мужчина забрался на крышу 14-этажного дома и открыл огонь по машине полиции. Пострадавших в результате инцидента нет. Стрелка обезвредили снайперы Росгвардии. По данным СУ СКР, это местный житель 1981 года рождения. Сейчас следствие устанавливает его мотивы.