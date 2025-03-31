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Токаев и президент Словении проводят переговоры в Акорде

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.

Источник: Акорда

Сегодня проходят переговоры с Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Также в рамках визита 1 апреля состоится казахско-словенский бизнес-форум, основные пункты:

  • инвестиционные возможности;
  • перспективы в IT, фармацевтике и туризме;
  • нетворкинг с ведущими компаниями Казахстана и Словении.

Товарооборот между Казахстаном и Словенией за январь — декабрь 2024 года составил 105,7 миллионов долларов, что на 5,2% ниже, чем за тот же период 2023-го.

При этом, экспорт из Казахстана в Словению за 2024 год вырос в 2,1 раза, достигнув 5,7 миллионов долларов.

Президенты Словении трижды посещали Казахстан — в сентябре 2002 года, ноябре 2009 года и декабре 2010 года.