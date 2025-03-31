Лукашенко обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с наступление Ураза-байрама, сообщила пресс-служба президента.
Так, 31 марта президентом Беларуси направлены поздравления зарубежным лидерам в связи с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураз-байрам (Ид аль-Фитр).
В своем обращении к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю эмирата Дубай Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму белорусский лидер обратил внимание на то, что данный праздник отражает неразрывную связь поколений, говорит о милосердии и толерантности, символизируя заботу о находящихся рядом, стремлении к духовному очищению и добрым делам.
При этом Лукашенко отметил, что в Беларуси разделяют ценности этого благословенного события, призывающего к миру, взаимопониманию, толерантности и братству.
Еще белорусский президент обратился к королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу аль-Сауду, наследному принцу и премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абделю Азизу аль-Сауду, высоко оценив усилия этой страны для урегулирования конфликтов и поиска решений международных проблем. Лукашенко добавил, что гуманитарная и благотворительная деятельность Саудовской Аравии в различных отраслях заслуживает искреннего уважения.
В своем поздравлении султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду Лукашенко пожелал, чтобы праздник стал источником вдохновения для новых начинаний и плодотворных усилий на благо оманского народа. Также он пожелал, чтобы укреплялись стабильность, безопасность и прогресс Омана в его исключительной роли в регионе. Также он подчеркнул, что дружба и сотрудничество с Оманом являются поводом для гордости Беларуси. А общие ценности справедливости и открытости во внешней политике, создающие надежный фундамент для полноформатного взаимодействия — основа двустороннего партнерства.
И также послания белорусского лидера получили эмир Государства Катар Тамим бен Хамад аль-Тани и заместитель Эмира Абдалле бен Хамад аль-Тани. В них глава страны заметил, что для Беларуси и Катара объединяющим является уважительное отношение обеих народов к своим религиям, древней истории и богатому культурному наследию. Также для белорусов и катарцев традиционными ценностями являются крепкая семья, уважение к старшим и помощь слабым. Еще он сказал о стремлении Минска и далее расширять связи с Дохой во всех отраслях, основываясь на взаимном уважении, равноправии и понимании.
В поздравлениях президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что празднование Ураза-байрама — неотъемлемая часть бесценного наследия предков, время сближения людей, укрепления дружбы и братства. Также глава республики сказал о своей убежденности в том, что совместные усилия в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Пакистана поспособствуют динамичному развитию по всем направлениям.
Ранее Александр Лукашенко обратился к мусульманам, поздравив с праздником Ураза-байрам.
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