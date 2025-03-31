Лукашенко обратился к лидерам Катара, ОАЭ, Омана, Пакистана и Саудовской Аравии в Ураз-байрам

И также послания белорусского лидера получили эмир Государства Катар Тамим бен Хамад аль-Тани и заместитель Эмира Абдалле бен Хамад аль-Тани. В них глава страны заметил, что для Беларуси и Катара объединяющим является уважительное отношение обеих народов к своим религиям, древней истории и богатому культурному наследию. Также для белорусов и катарцев традиционными ценностями являются крепкая семья, уважение к старшим и помощь слабым. Еще он сказал о стремлении Минска и далее расширять связи с Дохой во всех отраслях, основываясь на взаимном уважении, равноправии и понимании.