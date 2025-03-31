Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани

Есть такая необходимость в нашей работе. Наиль Юнусович — наш давний соратник. Мы с ним работаем весь отчетный период, после тысячелетия города. У него большой опыт: почти 20 лет в администрации Кировского района, должность первого заместителя в Кировском и Московском районе, а начинал он мастером в Водоканале.