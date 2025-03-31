Армения отказалась от финансирования ОДКБ

«Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ “О бюджете ОДКБ на 2024 год” и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации», — сообщили в МИД в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ, информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, «точка невозврата» пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.