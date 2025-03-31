Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

ТЕГЕРАН, 31 мар — РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана, заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, прямую трансляцию вело агентство SNN.