Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

«Они (США — ред.) угрожают причинением (Ирану — ред.) зла… Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар… А если они вздумают разжечь смуту внутри страны… ответ им даст сам иранский народ», — сказал Хаменеи.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.