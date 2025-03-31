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Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США

ТЕГЕРАН, 31 мар — РИА Новости. Вероятность того, что Вашингтон нанесет удар по Ирану извне, мала, если все же удар будет нанесен, он получит жесткий ответ, а если Штаты решат разжечь смуту внутри страны, ответ им даст сам народ Ирана, заявил в речи по случаю окончания месяца поста Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, прямую трансляцию вело агентство SNN.

Источник: © РИА Новости

«Они (США — ред.) угрожают причинением (Ирану — ред.) зла… Маловероятно, что зло будет совершено извне, однако если оно будет совершено, они непременно получат ответный жесткий удар… А если они вздумают разжечь смуту внутри страны… ответ им даст сам иранский народ», — сказал Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.

В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.